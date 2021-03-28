خلال لقاء السفير الإيطالي.. رئيس مفوضية الانتخابات يؤكد الاستعداد للاستحقاق المقبل

رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح خلال لقائه السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو والوفد المرافق له. (وال)

أعرب رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، د.عماد السايح اليوم الأحد، عن استعداد المفوضية للاستحقاق المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري. جاء ذلك خلال لقائه السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو والوفد المرافق له.

وحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، استعرض اللقاء الذي عقد بديوان مجلس المفوضية في العاصمة طرابلس مستجدات العملية الانتخابية، واستعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المقبل. وأبدى السفير الإيطالي بوتشينو استعداد بلاده لدعم هذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

وناقشت الزيارة مراسم توقيع اتفاقية مشروع (بيبول) التي تم توقيعها بمقر المفوضية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي مثله جيراردو نوتو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PEPOL). ويهدف المشروع إلى «تذليل كل الصعاب والعقبات التي قد تواجه عملية التجهيز للانتخابات، واستثمار الإمكانية المتاحة لدى جميع الأطراف لإنجاحها»، وفق المفوضية.

ويوم الخميس الماضي، نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وقفة إعلامية حضرها وزراء خارجية كل من إيطاليا وألمانيا وفرنسا ورافقتهم نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية. وأكد الوزراء «مضيهم في دعم المفوضية للقيام بالانتخابات المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر هذا العام، وذلك من خلال مشروع بيبول».