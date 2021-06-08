المشري يؤكد «تمسك» مجلس الدولة بالاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال مؤتمر صحفي بفندق المهاري في طرابلس، 8 يونيو 2021. (بوابة الوسط)

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، حق الشعب الليبي في الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات، نافيا تسبب إجراء الاستفتاء في تأخر إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وقال المشري خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق «المهاري» في طرابلس، إن قانون الاستفتاء على مشروع الدستور تم تجهيزه وتسليمه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات منذ فبراير 2019، متهما المفوضية بـ«التلكؤ» في إجراء الاستفتاء.

وأشار إلى قدرة المفوضية على إنجاز الاستفتاء على مشروع الدستور قبل شهر أغسطس المقبل، موضحا أنه حال رفض المشروع فيمكن الذهاب مباشرة إلى القاعدة الدستورية للانتخابات.