تخصيص قطع أرض لتوسعة مركز علاج الأورام في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يونيو 2021, 01:10 صباحا
لقاء الزناتي مع وزيرة الشؤون الاجتماعية بمركز علاج الأورام في بنغازي. (وزارة الصحة)

وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية على تخصيص قطعة أرض تابعة لصندوق الضمان الاجتماعي فرع بنغازي لصالح وزارة الصحة لتنفيذ أعمال توسعة بمبنى المركز الوطني لعلاج الأورام بالمدينة.

جاءت الموافقة خلال لقاء وزير الصحة على الزناتي مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، أمس الاثنين، بمقر المركز الوطني لعلاج الأورام، في مدينة بنغازي.

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الزناتي والكيلاني تباحث خلال اللقاء حول التحويرات التي ستشرع وزارة الصحة في تنفيذها بمبنى المركز الوطني لعلاج الأورام، داخل المساحة الشاغرة، التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي.

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وأضافت أن اللقاء جرى خلاله «الاتفاق، على تخصيص قطعة الأرض التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي فرع بنغازي لصالح وزارة الصحة، والشروع في تنفيذ مشروع توسعة المركز الوطني لعلاج الأورام، وإنشاء أقسام جديدة من بينها قسم خاص بتقنية المسح الذري، وقسم للإيواء».

وأثنى وزير الصحة خلال اللقاء على الجهود المبذولة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم قطاع الصحة، مشيدا بدور الوزيرة وفاء الكيلاني وتعاونها «الدائم» مع وزارته، على حد تعبيره.

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