وزير الشؤون الاجتماعية تتفقد دور الرعاية الاجتماعية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يونيو 2021, 12:07 صباحا
جولة وزيرة الشؤون الاجتماعية بدور الرعاية في بنغازي، الاثنين 8 يونيو 2021. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

أجرت وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، مساء الاثنين، جولات تفقدية صحبة الوفد المرافق لها من الوزارة بدور الرعاية الاجتماعية في مدينة بنغازي على هامش زيارتها للمنطقة الشرقية.

وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن جولة الكيلاني التفقدية شملت: دار رعاية الطفل، دار رعاية البنين، البيت الاجتماعي وحماية المرأة، دار تربية وتوجيه أحداث إناث، دار الضيافة، مركز الأمل لمتعددي الإعاقة.

وأضافت الوزارة أن الكيلاني تجولت بمرافق وأقسام ومكاتب هذه المؤسسات الاجتماعية وتفقدت أحوال النزلاء، واستمعت لشروح وافية من قبل العاملين والقائمين على إدارات الدور عن سير العمل اليومي والخدمات التي تقدمها للشرائح المعنية بها كل حسب تخصصه.

وأشارت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن الوزيرة وفاء أبوبكر الكيلاني قدمت خلال جولاتها هدايا وألعاب لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية بمدينة بنغازي.

وشددت الكيلاني على مسؤولي الدور ضرورة تقديم أفضل الخدمات لهذه الشرائح، مؤكدة على حرصها التام على متابعة وتنفيذ كافة المطالب والاهتمام بكل المقترحات وفق المتاح متمنية بذل المزيد من الجهد والعطاء في هذا العمل الانساني.

جولة وزيرة الشؤون الاجتماعية بدور الرعاية في بنغازي، الاثنين 8 يونيو 2021. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
جولة وزيرة الشؤون الاجتماعية بدور الرعاية في بنغازي، الاثنين 8 يونيو 2021. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
جولة وزيرة الشؤون الاجتماعية بدور الرعاية في بنغازي، الاثنين 8 يونيو 2021. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
جولة وزيرة الشؤون الاجتماعية بدور الرعاية في بنغازي، الاثنين 8 يونيو 2021. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
جولة وزيرة الشؤون الاجتماعية بدور الرعاية في بنغازي، الاثنين 8 يونيو 2021. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
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