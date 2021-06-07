«خارجية النواب» بعد هجوم سبها: ندعو (5+5) إلى تسريع الجهود لتوحيد المؤسسة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 07:32 مساء
جلسة مجلس النواب في 24 مايو 2021. (مجلس النواب)

دانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب «الهجوم الإرهابي» الذي تعرضت له نقطة للبحث الجنائي قرب بوابة أبناء مازق في مدينة سبها، أمس الأحد.

وحثت اللجنة في بيان صادر الإثنين، اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على «سرعة العمل وتكثيف الجهود من أجل الوصول لتفاهمات توحد المؤسسة العسكرية، وتضع جدا للانقسام الأمني».

ومساء الأحد، تبنى تنظيم «داعش» تفجير سيارة مفخخة قرب مفترق بوابة أبناء مازق في سبها، ما أسفر عن وفاة ضابطين وجرح 5 آخرين تابعين لمديرية أمن سبها ومنتدبين للعمل بجهاز المباحث الجنائية، حسب بيان وزارة الداخلية.

دعوة الحكومة لتأمين الجنوب الليبي
ودعت لجنة الشؤون الخارجية الحكومة إلى «القيام بواجبها تجاه تأمين الجنوب ومكافح الأنشطة الإجرامية والإرهابية»، مجددة قلقها من «وجود ارتباط بين المجموعات التي تستغل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في دول الساحل وبين خلايا إرهابية محلية في الجنوب الليبي».

وفي وقت سابق الإثنين، دان بيان لتكتل فزان النيابي «الهجوم الإرهابي» في سبها، مطالبا بتغيير جميع القيادات العسكرية والأمنية في المنطقة «التي فشلت» في إرساء الأمن والاستقرار، وإحالتهم إلى التحقيق.

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