المنفي يؤكد تمسكه بالمصالحة الوطنية وخروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 07 يونيو 2021, 03:49 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع أعضاء الهيئة العليا للملتقى الليبي للاستقرار, (المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تمسكه بالمصالحة الوطنية وإخراج كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد كل مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي، اليوم الإثنين، مع أعضاء الهيئة العليا للملتقى الليبي للاستقرار، والذي ضم أعضاء ممثلين عن 13 دائرة انتخابية.

وناقش اللقاء دعم خارطة الطريق الحالية التي تقود إلى انتخابات 24 ديسمبر من العام الجاري.

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وشدد المنفي على دعم وقف إطلاق النار ومتابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

فيما أشار أعضاء الهيئة إلى ضرورة دعم مشروع المفوضية الوطنية للمصالحة لجمع الفرقاء، ولم شمل أبناء الوطن الواحد.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع أعضاء الهيئة العليا للملتقى الليبي للاستقرار, (المجلس الرئاسي)
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