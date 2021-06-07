مديرية أمن سبها تنفي مقتل الضابطين نتيجة «انفجار وقود»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 12:25 صباحا
آثار حادث مقتل ضابطين في طريق سبها الزراعي، 6 يونيو 2021. (مديرية أمن سبها)

نفت مديرية أمن سبها ما يتردد عن أسباب الحادث الأمني الذي وقع في المدينة وأسفر عن مقتل ضابطين وإصابة عدد من العناصر الآمنية، الأحد، مؤكدة أنه غير صحيح ما يتداول بأن الحادث سببه انفجار وقود أو بنزين.

وقالت المديرية في بيان إن «التفجير الغادر تم اصطناعه من قبل مجموعة إرهابية على متن مركبة آلية نوع هونداي بورتر نصف نقل، لونها أزرق محملة بالخردة ومواد شديدة الانفجار حيث تم العثور على فتيل تشغيل انفجار من قبل افراد الهندسة العسكرية وبعد أخذ إفادة شاهد عيان تاكد بأن هذا عمل إرهابى جبان»؛ وذلك في وقت أوضحت فيه وزارة الداخلية في بيانها عن الحادث أن المركبة المستخدمة في الحادث «ألية نوع شاحنة صغيرة، كيا المعروفة باسم كيا فرسان». 

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وأدى الحادث الذي استهدف رجال الشرطة بطريق سبها الزراعي بالقرب من مفترق بوابة أبناء مازق، إلى مقتل رئيس قسم البحث الجنائي النقيب ابراهيم عبد النبى الخيالي والملازم عباس أبوبكر علي وجرح 5 أعضاء أخرين تابعين لمديرية أمن سبها ومنتدبين للعمل بجهاز المباحث الجنائية.

آثار حادث مقتل ضابطين في طريق سبها الزراعي، 6 يونيو 2021. (مديرية أمن سبها)
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