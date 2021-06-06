إيريني: تمديد التفويض بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا «خطوة مهمة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يونيو 2021, 12:25 مساء
العملية الأوروبية «إيريني» تمنع سفينة من الوصول للمياه الإقليمية الليبية، 10 سبتمبر 2020. (إيريني)

اعتبرت بعثة مراقبة وتفتيش السفن قبالة سواحل «إيريني» الأوروبية، أن تمديد مجلس الأمن للتفويض الخاص بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا خطوة مهمة تظهر رغبة المجتمع الدولي في الحفاظ على الإطار القانوني الرامي إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة من ليبيا وإليها.

وأضافت «إيريني»، في بيان السبت، أن تجديد التفويض عاما إضافيا إقرار من مجلس الأمن بأهمية العمل الذي تقوم به «إيريني»، باعتبارها الفاعل الدولي الوحيد الذي ينفذ مثل هذا القرار، بطريقة فعالة ومحايدة ومتوازنة وفق تعبيرها، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

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وأشارت العملية إلى أنه منذ انطلاقها في 31 مارس 2020 حققت مع طواقم 3344 سفينة تجارية، ونفذت 133 زيارة على السفن، وأجرت 14 عملية صعود وتفتيش على السفن التجارية المشتبه فيها. 

ويوم الخميس الماضي، عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة بشأن متابعة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، قرر خلالها تمديد عمل بعثة مراقبة وتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

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