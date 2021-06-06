وفد من النواب يبحث آليات تطوير العمل الإداري في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يونيو 2021, 11:11 صباحا
وفد من مجلس النواب مع مسؤولي بلدية أجدابيا, 6 يونيو 2021. (بلدية أجدابيا)

بحث وفد من مجلس النواب تطوير العمل الإداري في أجدابيا والقطاعات الخدمية فيها، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية.

جاء ذلك خلال زيارة مساعد رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان وائل العشيبي، ومنسق الشؤون الأفريقية بالمجلس مصطفى البدري، إلى بلدية أجدابيا، وكان في استقبالهما عميد بلدية أجدابيا امبارك المنفي، وبحضور مدير إدارة الموارد البشرية محمد أشويقي.

وبحسب بيان للبلدية، اليوم، تمت مناقشة عدة أمور تخص التعاون والتدريب بين البلدية والمنظمات الدولية لتطوير العمل الإداري داخل البلدية والقطاعات الخدمية فيها.

 

وفد من مجلس النواب مع مسؤولي بلدية أجدابيا, 6 يونيو 2021. (بلدية أجدابيا)
وفد من مجلس النواب مع مسؤولي بلدية أجدابيا, 6 يونيو 2021. (بلدية أجدابيا)
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