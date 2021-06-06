«الأرصاد»: ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على شمال غرب ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال غرب ليبيا، ويشمل مناطق الخليج والشمال الشرقي يوم الغد.

كما توقع المركز، في بيان اليوم، أن تسجل درجات الحرارة انخفاضا من ظهر يوم الغد على الشمال الغربي.

الخليج – رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: قليل السحب إلى غائم جزئيا.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة أحيانا، وتتحول من مساء ظهر يوم الغد إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تسجل ارتفاعا اليوم حيث تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية، على الساحل وما بين 35 و40 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضا من مساء الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده:-

الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة مع ظهور شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر على طبرق.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة وتتحول صباح الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية على الخليج - بنغازي والدواخل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26 و32) مْ على المناطق الساحلية، وبين 33 و36 درجة مئوية على الدواخل ترتفع غدا.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على غدامس.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة تنشط احيانا على غدامس والحمادة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38 و44) مْ ولا تتجاوز اليوم (36)مْ على مناطق الجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35 و39) درجة مئوية.