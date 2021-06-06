لجنة الانتخابات البلدية: إعادة الاقتراع في 4 مراكز بسوق الجمعة

إعادة الانتخابات في مراكز في سوق الجمعة، 5 يونيو 2021. (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، السبت، إعادة عملية الاقتراع في أربعة مراكز انتخابية ببلدية سوق الجمعة.

وشملت هذه المراكز خليفة الحجاجي حيث جرت عملية إعادة الاقتراع بمدرسة الهجارسة، وبشير الأسطى وجرت عملية إعادة الانتخاب بمدرسة بشير الأسطى، وطلائع الفتح وتمت إعادة الانتخاب بمدرسة طلائع الفتح، وجرت إعادة الاقتراع بمركز شرفة الملاحة في مدرسة شرفة الملاحة، وفق بيان صادر عن اللجنة.

- إعادة الانتخابات البلدية في 4 مراكز بسوق الجمعة

وقالت اللجنة المركزية إن إعادة الانتخابات بهذه المراكز تأتي «تنفيذا لحكم المحكمة حول إعادة اقتراع عدد من مراكز بلدية سوق الجمعة»، لافتة إلى أن عملية الانتخاب اقتصرت على الناخبين المسجلين بهذه المراكز.

وجرت الجولة الأولى لانتخابات المجلس البلدي سوق الجمعة في الثالث من أبريل الماضي وتنافست فيها تسع قوائم، وعشر نساء وخمسة من ذوي الإعاقة. تمت مراقبة العملية الانتخابية من 181 مراقبا من عشر منظمات مختلفة.

وجرت إعادة الانتخابات في عديد البلديات بناء على أحكام قضائية، منها إعادة الاقتراع بمركز ومحطة اقتراع في بلدية سواني بني آدم.

إعادة الانتخابات في مراكز في سوق الجمعة، 5 يونيو 2021. (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)