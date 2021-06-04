إعادة الانتخابات البلدية في 4 مراكز بسوق الجمعة غد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يونيو 2021, 09:10 مساء
مبنى بلدية سوق الجمعة. (أرشيفية: صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الجمعة، عن إعادة عملية الاقتراع في 4 مراكز انتخابية ببلدية سوق الجمعة يوم غد السبت.

وأوضحت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المراكز الانتخابية التي ستشهد جولة الإعادة هي، مركز «خليفة الحجاجي» حيث ستجري «إعادة الانتخاب بمدرسة الهجارسة»، ومركز «بشير الأسطى» وتجري «إعادة الانتخاب بمدرسة بشير الأسطى»، ومركز «طلائع الفتح»، وتجري «إعادة الانتخاب بمدرسة طلائع الفتح»، ومركز «شرفة الملاحة»، وتجري «إعادة لانتخاب بمدرسة شرفة الملاحة».

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وقالت اللجنة المركزي لانتخابات المجالس البلدية إن انتخابات الإعادة بهذه المراكز تأتي «تنفيذا لحكم المحكمة حول إعادة اقتراع عدد من مراكز بلدية سوق الجمعة»، منوهة إلى أن عملية الانتخاب تقتصر على الناخبين المسجلين بهذه المراكز. ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين على تمام الساعة 9 صباحاً يوم غد السبت.

وجرت الجولة الأولى لانتخابات المجلس البلدي سوق الجمعة يوم الثالث من أبريل الماضي وتنافست فيها تسع قوائم، وعشر نساء وخمسة من ذوي الإعاقة. ومراقبة العملية الانتخابية 181 مراقبا من عشر منظمات مختلفة.

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