«المركزية لانتخابات المجالس البلدية» تحدد موعد إعادة الاقتراع في عدد من مراكز سوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 مايو 2021, 01:40 صباحا
ناخبة تدي بصوتها بأحد مراكز الاقتراع في انتخابات المجلس البلدي سواني بن ادم. يوم 7 يناير 2021. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الأربعاء، إعادة الاقتراع في عدد من مراكز بلدية سوق الجمعة تنفيذا لحكم المحكمة.

وحدد اللجنة على صفحتها الرسمية بالفيسبوك يوم السبت الموافق الخامس من شهر يونيو المقبل موعد إجراء إعادة الانتخاب في خليفة الحجاجي: إعادة الانتخاب بمدرسة الهجارسة، وبشير الاسطى: إعادة الانتخاب بمدرسة بشير الاسطى، وطلائع الفتح: إعادة الانتخاب بمدرسة طلائع الفتح، وشرفة الملاحة: إعادة لانتخاب بمدرسة شرفة الملاحة.

-  «انتخابات المجالس البلدية» تعلن نسبة المشاركين في اقتراع سوق الجمعة حتى الواحدة ظهرًا
-  إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية في زليتن وصبراتة وقصر الأخيار والقره بولي

ونوهت إلى أن الانتخاب تقتصر على الناخبين المسجلين بهذه المراكز فقط.

وكانت انتخابات المجلس البلدي سوق الجمعة بطرابلس انطلقت في 3 أبريل الماضي، و وتنافس في هذه الانتخابات تسع قوائم، وعشر نساء وخمسة من ذوي الإعاقة. ويشارك بمراقبة العملية الانتخابية 181 مراقبا من عشر منظمات مختلفة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد يحدد شروطه لخوض السوبر الليبي ضد النصر
رياضة محلية
مدرب مانشستر يونايتد يعلق على دعم بوغبا وديالو للقضية الفلسطينية
رياضة عالمية
كتاب جديد حول «الخطاب الديني والشأن السياسي الليبي»
ثقافة وفن
مانحون دوليون يتعهدون بتوفير 100 مليار دولار لدعم اقتصادات أفريقيا
اقتصاد
انعطاف أميركي لتغيير قواعد اللعبة في ليبيا
ليبيا
إعارات وانتقالات قبل إغلاق باب التسجيل في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مطالب بإجلاء حلفاء أفغان لأميركا قبل استكمال الانسحاب خوفا من انتقام «طالبان»
دولى
«لامبورجيني» تتجه نحو «كهربة» سياراتها
اقتصاد
بلينكن: تلقينا معلومات إضافية عن قصف مبنى يضم مكاتب إعلامية في غزة.. «ولا يمكنني...
دولى
5 آلاف عين لـ«ديزي» تراقب الكون
علوم وتكنولوجيا
بعد أكثر من عام.. السعودية تسمح لمواطنيها الذين تلقوا اللقاح بالسفر
عربى
كيف تحول حي بالقدس الشرقية إلى وسم يجوب العالم؟..«أنقذوا حي الشيخ جراح»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الشؤون الاجتماعية» توضح كيفية تحديث البيانات المصرفية لمنحة الزوجة والأولاد (رابط)