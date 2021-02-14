إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية في زليتن وصبراتة وقصر الأخيار والقره بولي

ناخب يدلي بصوته في الانتخابات المحلية بصبراتة، (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الأحد، النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية في كل من زليتن وقصر الأخيار والقره بولي وصبراتة، ونشرتها عبر موقعها على الإنترنت وصفحتها على «فيسبوك».

نتائج انتخابات بلدية زليتن

وأسفرت انتخابات بلدية زليتن التي جرت في السابع من يناير الماضي، عن فوز قائمة «البوصلة» بمقاعد الفئة العامة بعدما حصلت على 5649 صوتًا، وفوز أبوبكر الصديق مفتاح والي بالمقعد المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار بعد حصوله على 5868 صوتًا، وخلود فتحي إبراهيم أبوسنينة بمقعد المرأة بحصولها على 7431 صوتًا.

وسجلت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي زليتن 43% بواقع 20 ألفًا و521 مقترعًا من إجمالي 47 ألفًا و466 مقترعًا مسجلين بجداول الناخبين، وتنافس في هذه الانتخابات 7 قوائم على المقاعد المخصصة للفئة العامة و5 مرشحين على المقعد المخصص لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار ومرشحتان على المقعد المخصص للمرأة.

نتائج انتخابات بلدية صبراتة

وفي انتخابات المجلس البلدي صبراتة، التي جرت في 16 يناير الماضي، أسفرت النتائج النهائية عن فوز قائمة «النخلة» بمقاعد الفئة العامة بعدما حصلت على 5649956 صوتًا، وفوز محمد فرج امحمد الجمل بالمقعد المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار بعد حصوله على 2444 صوتًا، وربيعة خليفة علي الغرياني بمقعد المرأة بحصولها على 1946 صوتًا.

وسجلت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي صبراتة 28.28% بواقع 6942 مقترعًا من إجمالي 24 ألفًا و540 مقترعًا مسجلين بجداول الناخبين، وتنافس في هذه الانتخابات 12 قائمة على المقاعد المخصصة للفئة العامة و4 مرشحين على المقعد المخصص لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار و5 مرشحات على المقعد المخصص للمرأة.

انتخابات بلدية قصر الأخيار

أما انتخابات بلدية قصر الأخيار، التي جرت في السابع من يناير الماضي، فقد أسفرت عن فوز قائمة «الميزانة» بمقاعد الفئة العامة بحصولها على 1429 صوتًا، وفوز إبراهيم ميلاد عبدالله أبوجيطلة بالمقعد المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار بعد حصوله على 1146صوتًا، وأسماء محمد علي العبدلي بمقعد المرأة بحصولها على 1397 صوتًا.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي قصر الأخيار 35% بواقع 3685 مقترعًا من 10285 هم إجمالي عدد المسجلين بجداول الناخبين، وتنافس في هذه الانتخابات 4 قوائم على المقاعد المخصصة للفئة العامة وثلاثة مرشحين على المقعد المخصص لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار ومرشحتان على المقعد المخصص للمرأة.

القره بولي

وفي القره بولي، أسفرت النتائج النهائية عن فوز قائمة «مدينة السلام» بمقاعد الفئة العامة بعدما حصلت على 1178 صوتًا، وفوز خالد محمد محمد الراجحي بالمقعد المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار بحصوله على 1302 صوت، وجازية محمد سعد سليمان بمقعد المرأة بحصولها على 1038 صوتًا.

وسجلت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي القره بولي، التي جرت يوم 23 يناير الماضي، 43% بواقع 6117 مقترعًا من إجمالي 14171 مسجلين بجداول الناخبين، وتنافس في هذه الانتخابات 9 قوائم على المقاعد المخصصة للفئة العامة و7 مرشحين على المقعد المخصص لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار و9 مرشحات على المقعد المخصص للمرأة.