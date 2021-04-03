«انتخابات المجالس البلدية» تعلن نسبة المشاركين في اقتراع سوق الجمعة حتى الواحدة ظهرًا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أبريل 2021, 02:59 مساء
جانب من تفقد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية للجان الاقتراع في سوق الجمعة. (اللجنة)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن نسبة المقترعين في انتخابات بلدية سوق الجمعة بطرابلس بلغت 6% حتى الواحدة ظهر اليوم السبت؛ وذلك قبل إغلاق اللجان أبوابها أمام المصوتين في السابعة مساءً.

وأوضحت أن عدد النساء بلغ 23%، والرجال 77% من مجموع المشاركين في التصويت، فيما يحق لـ48 ألفا و876 ناخبا، منهم 29 ألفا و985 رجلا و18 ألفا و891 سيدة التصويت، حسب صفحة اللجنة بموقع «فيسبوك».

وانطلقت في التاسعة صباح اليوم السبت انتخابات المجلس البلدي سوق الجمعة بطرابلس «دون عوائق»، وفق تأكيد اللجنة التي نوهت بأن الناخبين موزعين إلى نحو 52 مركزا انتخابيا.

ويتنافس في هذه الانتخابات تسع قوائم، وعشر نساء وخمسة من ذوي الإعاقة. ويشارك بمراقبة العملية الانتخابية 181 مراقبا من عشر منظمات مختلفة.

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