أحوال الطقس اليوم: درجات حرارة معتدلة شمالا ومرتفعة في الوسط والجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يونيو 2021, 09:51 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء معتدلة غالبية مناطق الشمال، خصوصا الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

الخليج - رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة جبل نفوسة
الطقس غائم على غالبية المناطق، والرياح شرقية فشمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 32 و38 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية فشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نسبيا على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وبين 34 و38 درجة مئوية على باقي المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على غدامس والحمادة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية.

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