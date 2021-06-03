أبوجناح يؤكد سعي الحكومة لتقديم أفضل الخدمات لذوي الإعاقة

نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح خلال لقاء مع ممثلي حراك الأشخاص من ذوي الإعاقة على مستوى ليبيا، 2 يونيو 2021. (وال)



أثنى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح على جهود حراك الأشخاص من ذوي الإعاقة على مستوي ليبيا، وكل المنظمات المدنية العاملة من أجل حماية وتأمين أفضل رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا دعم حكومة الوحدة الوطنية لهم وسعيها لتقديم أفضل الخدمات.

والتقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الأربعاء ممثلي حراك الأشخاص من ذوي الإعاقة على مستوى ليبيا. وحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، استمع أبوجناح خلال اللقاء إلى تفاصيل برامج الحراك ومطالبهم، وفقا لما أقرته الاتفاقية الدولية للأشخاص من ذوي الإعاقة.

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وطالب أعضاء الحراك بتعديل القراررقم 66 لسنة 2021 الخاص بتشكيل اللجنة البارالمبية، وإعادة تشكيل مجلس رعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.