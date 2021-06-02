إنقاذ 78 مهاجرا أفريقيًا قبالة السواحل الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يونيو 2021, 03:37 مساء
إنقاذ 78 مهاجرا أفريقيًا قبالة السواحل الليبية، 1 يونيو 2021. (الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية)

تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية، أمس الثلاثاء، من إنقاذ 78 مهاجرا من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي، على ما أعلن، الأربعاء، الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية.

وقال الناطق، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الزورق «أوباري» وفور تلقيه نداء استغاثة، تحرك بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى مكان الحادث.

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وبعد إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. ويتابع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

إنقاذ 78 مهاجرا أفريقيًا قبالة السواحل الليبية، 1 يونيو 2021. (الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية)
إنقاذ 78 مهاجرا أفريقيًا قبالة السواحل الليبية، 1 يونيو 2021. (الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية)
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