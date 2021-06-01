النويري وكوبيش يتوافقان على إنجاز مشروع الميزانية وفق «استحقاقات المرحلة والقانون»

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي الطاهر النويري، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، مشروع قانون الميزانية العامة الذي قدمته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى مجلس النواب و«ضرورة إنجازه وفق استحقاقات المرحلة والقانون».
وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر فرع مجلس النواب في طرابلس، إلى مخرجات الحوار السياسي، ودور البعثة الأممية في «تفعيل المسارات كافة بالتوازي، وإحراز تقدم فيها على غرار التقدم الحاصل في المسار السياسي؛ لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم»، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.
- وزارة المالية: مجلس النواب يعتمد بند المرتبات بقيمة 34.6 مليار دينار
- مجلس النواب يشكل لجنة لإعداد الملاحظات حول قانون الميزانية واستدعاء وزير المالية للرد عليها
وتناول الجانبان أيضا «أهمية حث كل المؤسسات المعنية للقيام بدورها وتهيئة الظروف لعملية المصالحة الوطنية». وأكد النويري «استعداد» و«ترحيب» مجلس النواب بالتعاطي الإيجابي مع كل الاستحقاقات الوطنية «متى توافرت الظروف»، حسب تعبير البيان.
وأعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في 24 مايو الماضي، موافقة مجلس النواب على اعتماد بند الباب الأول في موازنة العام المقبل، المتمثل في الرواتب فقط، وما في حكمها، التي تبلغ 34.6 مليار دينار ليبي. وقرر المجلس أيضا تشكيل لجنة لإعداد الملاحظات حول قانون الميزانية، واستدعاء وزير المالية للرد على الملاحظات، وفق الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.