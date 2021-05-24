مجلس النواب يشكل لجنة لإعداد الملاحظات حول قانون الميزانية واستدعاء وزير المالية للرد عليها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 مايو 2021, 04:46 مساء
جلسة مجلس النواب لمناقشة الميزانية، 24 مايو 2021. (مجلس النواب)

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن المجلس قرر تشكيل لجنة لإعداد الملاحظات حول قانون الميزانية، واستدعاء وزير المالية للرد على الملاحظات.

وأوضح بليحق، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن مجلس النواب استأنف اليوم جلسته المغلقة بحضور ١٠٢ نائب، وبرئاسة رئيس المجلس ونائبيه، مؤكدا أن الجلسة قررت دعم المفوضية العليا للانتخابات بكل الإمكانات استعدادا للانتخابات المقررة بنهاية العام.

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ولفت إلى أنه تم إقرار الباب الأول من الميزانية الخاص بالمرتبات على أن يتم تضمين القرارات الصادرة من مجلس النواب بشأن قانون المعلمين والشرطة والمتقاعدين والمعينين أخيرا، مضيفا أنه تم التأكيد على اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز تعديل قانون المرتبات بشكل عام لجميع الجهات العامة، كما ناقش المجلس تخصيص ميزانية للقوات المسلحة.

وحسب الناطق باسم المجلس، فقد أقر النواب تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من الحكومة وكذلك دارسة مشروع قانون الميزانية، كما اقر المجلس بضرورة حضور وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية للرد على ملاحظات أعضاء المجلس وإيجاد الحلول المناسبة لباقي البنود التي لازالت قيد المداولة

وحول المناصب السيادية، أكد بليحق أن المجلس لم يتلقَ الرد إلى الآن من مجلس الدولة بالخصوص، فيما تم تأجيل الجلسة إلى غد الثلاثاء لمتابعة باقي جدول الأعمال.

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