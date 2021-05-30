التومي يبحث مع وفد من مرزق آليات معالجة ملف المهجرين واحتياجات البلدية

اجتماع التومي مع وفد بلدية مرزق، السبت، 20 مايو 2021. (وزار الحكم المحلي)

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي، خلال اجتماعه مع وفد من بلدية مرزق ضم عددا من الحكماء والأعيان وأعضاء المجلس البلدي، آليات معالجة ملف المهجرين والاحتياجات الأساسية لسكان البلدية.

وقالت وزارة الحكم المحلي، اليوم الأحد، إن اجتماع التومي مع وفد بلدية مرزق الذي جرى، أمس السبت، جرى خلاله مناقشة آليات لمعالجة الصعوبات التي يواجهها مهجرو بلدية مرزق، وسبل حل المشاكل والصراعات خدمة لوحدة النسيج الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن ذلك يأتي انطلاقا «من مبدأ رد الحقوق والمظالم وإرساء دعائم المصالحة المجتمعية، ويأتي ذلك كخطوة مبدئية في سبيل إرجاع المهجرين وإنهاء معاناتهم».

- حكومة الوحدة الوطنية تقرر إنشاء «صندوق إعمار مرزق» بقيمة 500 مليون دينار

- المنفي يعتزم تشكيل لجان لتقصي الحقائق والوقوف على الأوضاع في مرزق

وأضافت أن الاجتماع تطرق أيضا إلى مناقشة الاحتياجات الأساسية لسكان البلدية وسبل توفيرها في الفترة المقبلة، حيث أكد الوزير أن «إنهاء الصراعات وإحلال المصالحة أمر مهم يسهم بشكل كبير في تذليل الصعوبات الخدمية».

وقرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية إنشاء صندوق سيادي تحت مسمى «صندوق إعمار مرزق» بقية 500 مليون دينار، وفق قراره رقم 43 لسنة 2021، الصادر في الثاني من مايو الجاري.

ويعتزم المجلس الرئاسي تشكيل لجان لتقصي الحقائق في منطقة مرزق للوقوف على الأوضاع فيها والنظر في الحلول الممكنة والعاجلة لأوضاع المدينة، وذلك بحسب ما أعلنه رئيس المجلس محمد المنفي، خلال لقائه في السابع من أبريل الماضي مع وفد من أعيان وحكماء المدينة بالعاصمة طرابلس.

اجتماع التومي مع وفد بلدية مرزق، السبت، 20 مايو 2021. (وزار الحكم المحلي)

اجتماع التومي مع وفد بلدية مرزق، السبت، 20 مايو 2021. (وزار الحكم المحلي)