«الداخلية»: حظر دخول أي مركبة معتمة أو لا تحمل لوحات معدنية للمقار الأمنية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن الوزير خالد مازن وجه بحظر دخول أي مركبات آلية لا تحمل لوحات معدنية ومعتمة الزجاج إلى المقار الأمنية «مهما كانت صفة سائقها».



وأوضحت في بيان اليوم السبت، أن هذا الإجراء يهدف إلى «حفظ الأمن وضبط الشارع العام ورصد ومتابعة كافة السلوكيات والظواهر التي قد تؤثر في الأمن العام، وبالتالي تتسبب في حدوث خروقات أو تجاوزات أمنية وتهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن».



وشددت الوزارة على ضرورة ضبط المركبات الآلية معتمة الزجاج والتي لا تحمل لوحات معدنية، معتبرة أن «هذه المظاهر أصبحت من أخطر الظواهر التي تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والنظم الأمنية السارية، بالإضافة لكونها تمثل مخالفة جسيمة للقوانين المرورية».



ونبهت بأن «عدم اتخاذ الإجراء المناسب حيالها يؤدي إلى تمادي العابثين والخارجين عن القانون وبسهم في استفحال تلك السلوكيات السلبية التي تهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن». كما طالبت المواطنين بـ«التعاون مع رجال الشرطة والأمن من أجل حفظ الأمن ومنع حدوث أي خروقات أمنية».