«الداخلية»: حظر دخول أي مركبة معتمة أو لا تحمل لوحات معدنية للمقار الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 مايو 2021, 01:39 مساء

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن الوزير خالد مازن وجه بحظر دخول أي مركبات آلية لا تحمل لوحات معدنية ومعتمة الزجاج إلى المقار الأمنية «مهما كانت صفة سائقها».

وأوضحت في بيان اليوم السبت، أن هذا الإجراء يهدف إلى «حفظ الأمن وضبط الشارع العام ورصد ومتابعة كافة السلوكيات والظواهر التي قد تؤثر في الأمن العام، وبالتالي تتسبب في حدوث خروقات أو تجاوزات أمنية وتهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن».

وشددت الوزارة على ضرورة ضبط المركبات الآلية معتمة الزجاج والتي لا تحمل لوحات معدنية، معتبرة أن «هذه المظاهر أصبحت من أخطر الظواهر التي تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والنظم الأمنية السارية، بالإضافة لكونها تمثل مخالفة جسيمة للقوانين المرورية».

ونبهت بأن «عدم اتخاذ الإجراء المناسب حيالها يؤدي إلى تمادي العابثين والخارجين عن القانون وبسهم في استفحال تلك السلوكيات السلبية التي تهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن». كما طالبت المواطنين بـ«التعاون مع رجال الشرطة والأمن من أجل حفظ الأمن ومنع حدوث أي خروقات أمنية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أليغري يفتح المزاد بين يونايتد وسان جيرمان على كريستيانو بعد اتجاه الاستغناء عنه...
رياضة عالمية
الأهلي المصري يتوج بطلا لكأس السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي
رياضة عالمية
المحكمة الدستورية في مالي تعلن قائد الانقلاب العسكري رئيسا انتقاليا
دولى
آخر تطورات انتشار كوفيد في العالم.. أكثر من 3.5 مليون وفاة
دولى
كأس السوبر.. «النصر» يبحث عن اللقب الأول ضد «الاتحاد» في ثالث نهائي بينهما
رياضة محلية
مدير «الصحة العالمية» في أوروبا «قلق» حيال ظهور نسخ «كورونا» المتحورة «الأشد ...
دولى
«الرئاسي» يحذر من «التصرفات الأحادية» بما فيها الاستعراضات العسكرية
ليبيا
«بنتاغون» يخطط لإجلاء المترجمين الأفغان وسط «تقدم طفيف» في الانسحاب من أفغانستان
دولى
جريدة «الوسط»: كيف ينتخب الليبيون الرئيس وما صلاحياته؟
ليبيا
ألمانيا تعترف بارتكاب «إبادة جماعية» في ناميبيا خلال الاستعمار
دولى
المالية تعلن توحيد منظومة المرتبات وإرجاع نسبة 20% المخصومة لـ446 ألف موظف
ليبيا
الدبيبة يتعهد بتضمين زيادة رواتب العاملين بقطاع التعليم في الميزانية العامة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يؤثر لقاح «كورونا» على القدرة الإنجابية للرجال؟