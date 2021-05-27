جلسة حوارية حول دور منظمات المجتمع المدني في التوعية الانتخابية بسبها

الجلسة الحوارية حول دور منظمات المجتمع المدني في التوعية الانتخابية بسبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

نظم مكتب الإدارة الانتخابية في سبها، اليوم الخميس، جلسة حوارية بعنوان «دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية الانتخابية» تحت شعار «شركاء في بناء الوطن» وذلك في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وقال مدير الإدارة الانتخابية في سبها، فرج دحيرج لـ«بوابة الوسط» إن الجلسة الحوارية استهدفت منظمات المجتمع المدني التي عملت بمجال التوعية الانتخابية خلال الاستحقاقات الماضية مثل انتخابات المؤتمر الوطني العام والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ومجلس النواب.

وتركزت على ثلاثة محاور رئاسية هي: أداء مؤسسات المجتمع خلال الانتخابات السابقة، والتحديات والمشكلات التي واجهتها مؤسسات المجتمع المدني، والعلاقة بين مفوضية الانتخابات والمجتمع المدني والمسؤولية التوعوية على عاتق الطرفين.

وأضاف مدير التجمع الوطني بفزان، ناصر الشريف لـ«بوابة الوسط» أن الجلسة قدمت عدة توصيات بخصوص التوعية الانتخابية وتفادي العزوف عن المشاركة في الانتخابات إلى جانب تفادي العزوف عن الانتخابات المتوقع ربما نتيجة الإخفاقات في الانتخابات الماضية.

وتقام الجلسة الحوارية حول دور منظمات المجتمع المدني في التوعية الانتخابية على مستوى ليبيا ضمن خطة التوعية لإدارة التوعية والتواصل بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا.

الجلسة الحوارية حول دور منظمات المجتمع المدني في التوعية الانتخابية بسبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)