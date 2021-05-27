محمد برغوثي: لا بد من الذهاب إلى الانتخابات وإلا ستقع حرب لا هوادة فيها

عضو ملتقى الحوار السياسي محمد برغوثي، 27 مايو 2021، (صورة من بث مباشر)

قال عضو ملتقى الحوار السياسي، محمد برغوثي، إنه لا بد من الذهاب إلى الانتخابات العامة، وإلا ستقع حرب لا هوادة فيها، مضيفا أن الجميع يحشد قواته.

وتابع: «يجب أن نذهب إلى الانتخابات وليس الحديث عن الدستور، وأحمل (المعرقلين) أي جريمة سيقع فيها الشعب الليبي حال عدم الذهاب إلى الانتخابات، وقد تنتهي ليبيا»، حسب كلمته في اجتماع الملتقى، اليوم الخميس.

وأضاف: «الآن نحن نناقش القاعدة الدستورية، لمن نطبق القاعدة؟ أليس هناك أولويات للوصول إلى الانتخابات، أرى أن كل شيء باق على حاله والديكتاتورية باقية على حالها عسكريا ومجلس النواب ومجلس الدولة، لماذا لم يجر الاستفتاء على الدستور منذ زمن؟ لماذا الآن؟».

وأكمل: «لا للإقصاء ولا إعطاء أسبقية للمصالحة؛ لأنها إذا طرحت الآن مصيرها الفشل لأننا لم نستطع تأمين الشارع الليبي، وحكومة الوحدة الوطنية ما زالت مقيدة ولا تستطيع دخول بعض المناطق، أعطوا الأولويات لتأمين البلاد، نتحدث عن الاستفتاء والقتلة على المقاهي لا أحد يستطيع القبض عليهم».

وأردف: «أين دستور فبراير؟ أين دستور سبتمبر؟ 40 سنة لا يوجد دستور والشارع مؤمن هذا الدستور.. ما يهم هو انتخاب رئيس حتى بالتصفيق».