المؤسسة الوطنية وشركاتها تشارك في منتدى نهضة قطاع النفط الليبي بأسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 مايو 2021, 09:44 مساء
أعمال منتدى نهضة قطاع النفط الليبي في أسطنبول. (المؤسسة الوطنية للنفط)

شاركت المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها في أعمال «منتدى نهضة قطاع النفط الليبي» الذي نظمته شركة «شلمبرجير» على مدى ثلاثة أيام في مدينة أسطنبول التركية، بحسب ما أعلنته المؤسسة اليوم الأربعاء.

ومثل المؤسسة رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله، الذي شارك في فعاليات المنتدى، إلى جانب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «شلمبرجير» أوليفر لي بوش.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن صنع الله افتتح فعاليات المنتدى بكلمة رحب فيها بالحضور، والعلاقة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «شلمبرجير»، التي تمتد لعقود منذ اكتشاف النفط في ليبيا.

ونوه صنع الله إلى أهمية البرامج المشتركة التي تنفذ حاليا بين المؤسسة والشركة بخصوص تحسين الإنتاج، ومساهمة الشركة في إعادة إنتاج الآبار المقفلة، وكذلك إنشاء مركز تدريب  ببنغازي الذي يهتم بتنمية القوى العاملة وتنمية مهاراتهم، وباشر فعلا بتنفيذ أول برامجه التدريبية بمدينة بنغازي، حيث تم تخريج الدفعة الأولى قبل شهر رمضان.

كما أشاد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «شلمبرجير»، أوليفر لي بوش في كلمته، بالشراكة الاستراتيجية التي تحظى بها شركته مع قطاع النفط والتواجد الدائم لشركتهم في ليبيا وفي أصعب الظروف التي مرت بها ليبيا.

وأوضحت المؤسسة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن المنتدى تخلله عرض آخر التقنيات المستعملة في إنتاج المكامن النفطية، خاصة فيما يتعلق بإدارة المكامن بالطرق المثلى، والمحافظة عليها.

كما شهدت فعاليات المنتدى عرضا لآخر تقنيات إعادة الدخول للآبار وتحسين إنتاجيتها سواء عن طريق الحفر الأفقي أو الحفر المائل، كما أُجريت عديد المداخلات من الحضور، وجرى تخصيص جانب من فعاليات المنتدى لعرض التقنيات المتاحة لشركة «شلمبرجير» في مجال تقييم وإعادة تأهيل المعدات السطحية.

وحضر أعمال المنتدى، إلى جانب صنع الله، عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للاستكشاف والإنتاج، بلقاسم شنقير، ورؤساء الشركات المنتجة ومديرو الإدارات الفنية بقطاع النفط، والمديرو التنفيذيون لكل من أميركا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونخبة من المختصين من شركة «شلمبرجير».

أعمال منتدى نهضة قطاع النفط الليبي في أسطنبول. (المؤسسة الوطنية للنفط)
أعمال منتدى نهضة قطاع النفط الليبي في أسطنبول. (المؤسسة الوطنية للنفط)
أعمال منتدى نهضة قطاع النفط الليبي في أسطنبول. (المؤسسة الوطنية للنفط)
أعمال منتدى نهضة قطاع النفط الليبي في أسطنبول. (المؤسسة الوطنية للنفط)
أعمال منتدى نهضة قطاع النفط الليبي في أسطنبول. (المؤسسة الوطنية للنفط)
أعمال منتدى نهضة قطاع النفط الليبي في أسطنبول. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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