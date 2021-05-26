مكتب الدائرة الانتخابية في بني وليد يبحث الاستعدادات المطلوبة لاستحقاق ديسمبر

اجتماع مكتب الدائرة الانتخابية في بني وليد لمناقشة الاستحقاقات القادمة. (الإنترنت)

ناقش رئيس وموظفو مكتب الدائرة الانتخابية في بني وليد الاستعدادات المطلوبة للعملية الانتخابية وآخر مستجدات ملف الانتخابات المقبلة، المقررة في 24 من شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح مسؤول الإعلام في الدائرة الانتخابية بني وليد، عبدالسلام زبيدة لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، أن الحضور ناقشوا كيفية التحضير للعملية الانتخابية ومدى جاهزية المفوضية للانتخابات.

وذكر زبيدة أن الاجتماع استعرض نتائج الاجتماع الذي أقامته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بنغازي يوم 20 مايو الجاري، حيث عرض رئيس المكتب بنود الاجتماع على الأعضاء.

وأشار زبيدة إلى أن الحضور تطرقوا إلى المعوقات التي تواجه رؤساء الأقسام وتوفير الدعم اللوجستي استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل، مؤكدا أن أعضاء المكتب يعملون بكافة الإمكانات المتوhفرة ليكون الاستحقاق المقبل في أفضل الظروف.