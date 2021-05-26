كوبيش يدعو جميع الأطراف إلى ضرورة قبول نتائج الانتخابات

كوبيش يتحدث خلال جلسة لملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي، 26 مايو 2021. (تلفزيون الأمم المتحدة)

دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، رئيس البعثة، يان كوبيش، أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى العمل بروح «التعاون» والتركيز على «نقاط الوفاق بعيدا عن التركيز على نقاط الخلاف»، خلال مناقشاتهم مقترح اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى فيما يخص القاعدة الدستورية للانتخابات.

وخلال كلمته الافتتاحية في اجتماع ملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي، اليوم الأربعاء، دعا كوبيش جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بقبول نتائج الانتخابات، ونبذ العنف وخطاب الكراهية، والالتزام بإدارة الخلافات بشكل «سلمي».