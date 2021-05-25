فيروس كورونا يؤجل وصول القنصل الإيطالي العام إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 06:46 مساء
مبنى القنصلية الإيطالية في بنغازي. (السفارة الإيطالية لدى ليبيا)

أعلنت السفارة الإيطالية في طرابلس، اليوم الإثنين، تأجيل وصول القنصل العام في بنغازي، كارلو باتوري، إلى المدينة لأيام بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن أعمال إعادة تفعيل القنصلية شارفت على الانتهاء.

وقالت السفارة الإيطالية، عبر حسابها على «تويتر»، «تفيد سفارة إيطاليا بطرابلس بأن أعمال إعادة تفعيل القنصلية العامة الإيطالية بمدينة بنغازي قد شارفت على الانتهاء».

وأضافت: «ونظرا للنتيجة الموجبة لمسحة كوفيد-19 التي أُجريت له احتياطا قبيل السفر، فإن وصول القنصل العام كارلو باتوري إلى بنغازي، الذي كان في البداية متوقعا يوم غد 26 مايو، سيؤجل لبضعة أيام».

- دي مايو يعلن إعادة فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، في 28 أبريل الماضي، إعادة افتتاح القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي وتعيين القنصل العام كارل باتوري على رأسها، مثمنا عودة الوحدة إلى ليبيا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

مبنى القنصلية الإيطالية في بنغازي. (السفارة الإيطالية لدى ليبيا)
شعار القنصلية الإيطالية في بنغازي. (السفارة الإيطالية لدى ليبيا)
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