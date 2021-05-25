توغي تصل سبها وتعلن عن خطة لدعم الأنشطة الثقافية بالمنطقة الجنوبية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الثلاثاء 25 مايو 2021, 05:41 مساء
اجتماع وزيرة الثقافة مع عميد البلدية والنشطاء والمثقفين في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

وصلت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سبها، معلنة عن عزمة الوزارة لإعداد خطة لدعم الأنشطة الثقافية بالمنطقة الجنوبية.

وتوجهت توغي فور وصولها إلى ديوان بلدية سبها واجتمعت مع عميد البلدية المكلف إبراهيم الشاوش وعدد من النشطاء، كما قامت بجولة في مقر المركز الوطني للمأثورات ومكتبة اليونسكو الأدبية، حيث وعقدت لقاء مع لفيف من المثقفين والأدباء والكتاب والمهتمين بالشأن الثقافي في المدينة.

وقالت وزيرة الثقافة لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من زيارة سبها هو الوقوف والإطلاع على عمل المكاتب الثقافية ومعرفة المشاكل والعراقيل التي تعاني منها وكيفية تذليل الصعاب وتقديم الحلول لتلك المشاكل.

وأضافت توغي أن لدى وزارة الثقافة «خطة من أجل دعم الأنشطة الثقافية في المنطقة الجنوبية لكن تنفيذها متوقف على الاطلاع على عمل المكاتب الثقافية»، منوهة إلى أن زيارتها ستشمل بلدية وادى البوانيس ومنطقة الشاطئ وأوباري وتراغن.

كما أجرت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية خلال زيارتها إلى سبها جولة تفقدية للمبنى الجديد لمكتبة اليونسكو  حيث اطلعت على نسبة الإنجاز فيه والذي يشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

اجتماع وزيرة الثقافة مع عميد البلدية والنشطاء والمثقفين في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
اجتماع وزيرة الثقافة مع عميد البلدية والنشطاء والمثقفين في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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