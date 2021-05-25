دراسة دخول البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة إلى البورصة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 11:26 صباحا
شعار الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، (أرشيفية: الإنترنت)

بحثت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة دخول البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة إلى بورصة الأوراق المالية، والمخاطر المتوقعة من ذلك الإجراء.

جاء ذلك في اجتماع موسع عقد في مقر الهيئة، أمس الإثنين، في العاصمة طرابلس، الذي تناول آلية دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بجميع المناطق، بما يسهم في تحقيق التنمية المكانية والتنوع الاقتصادي، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية.

ضم الاجتماع رئيس مجلس إدارة الهيئة ومدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، ومدير إدارة الدراسات، ومدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومدير إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي بهيئة سوق الأوراق المالية.

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