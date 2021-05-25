وزير الخارجية القطري يبحث في القاهرة تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 12:01 صباحا
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. (أرشيفية: الإنترنت)

وصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إلى القاهرة، بعد عصر اليوم الاثنين، في زيارة لمصر تستغرق يومين يلتقي خلالها عدد من المسؤولين، وسيناقش خلالها تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة.

وقالت «بوابة الأهرام» المصرية الحكومية، إن وزير الخارجية القطري وصل القاهرة على رأس وفد بطائرة خاصة قادما من السودان في إطار جولة عربية يبحث خلالها دعم التعاون وآخر التطورات.

وكان في استقبال الشيخ محمد بن عبدالرحمن لدى وصوله إلى مطار القاهرة مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، السفير ياسر عثمان، وسفير قطر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية، السفير إبراهيم السهلاوي.

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وأوضحت «بوابة الأهرام» أن وزير الخارجية القطري سيلتقى خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات، من بينهم وزير الخارجية، سامح شكري، لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وقطر وعودتها إلى طبيعتها قبل تعليق العلاقات بين البلدين منتصف عام 2017 إلى جانب استعراض آخر التطورات بالمنطقة وعلي رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واليمن وسوريا وليبيا وسد النهضة الإثيوبي.

وزار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، في اليومين الماضيين ليبيا والسودان والتقى خلالهما كبار المسئولين في البلدين وبحث دعم علاقات التعاون وآخر التطورات العربية والأفريقية.

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