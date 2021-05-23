المنفي يبحث مع وزير الخارجية القطري سير العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

لقاء المنفي مع وزير الخارجية القطري والوفد المرافق له، الأحد 22 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني «سير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومستجدات الوضع العربي والإقليمي»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي، اليوم الأحد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والوفد المرافق له، الذي يزور العاصمة طرابلس.

- الدبيبة يبحث ووزير الخارجية القطري تعزيز العلاقات الثنائية

- تشكيل لجان مشتركة لدراسة وتقييم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين ليبيا وقطر

والتقى وزير الخارجية القطري رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بمقر ديوان رئاسة الوزراء، وبحثا معا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وعدد من الوزراء.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أعلنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اتفاق الجانبين على تشكيل لجان مشتركة لدراسة وتقييم الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.

لقاء المنفي مع وزير الخارجية القطري والوفد المرافق له، الأحد 22 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)

لقاء المنفي مع وزير الخارجية القطري والوفد المرافق له، الأحد 22 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)