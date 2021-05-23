الدبيبة يبحث ووزير الخارجية القطري تعزيز العلاقات الثنائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 02:24 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في طرابلس، 23 مايو 2021. (المكتب الإعلامي للدبيبة)

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الأحد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

بحث اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وعدد من الوزراء.

وفي وقت سابق اليوم، وصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إلى مطار معيتيقة الدولي في زيارة رسمية إلى البلاد.

 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في طرابلس، 23 مايو 2021. (المكتب الإعلامي للدبيبة)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في طرابلس، 23 مايو 2021. (المكتب الإعلامي للدبيبة)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في طرابلس، 23 مايو 2021. (المكتب الإعلامي للدبيبة)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في طرابلس، 23 مايو 2021. (المكتب الإعلامي للدبيبة)
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