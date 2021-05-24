النائب العام يبحث مع أبوخزام حالة المهجرين والمحتجزين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 مايو 2021, 04:21 مساء
النائب العام المستشار الصديق الصور خلال استقباله وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج أبوخزام، 24 مايو 2021. (المكتب الإعلامي للنائب العام)

بحث النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الإثنين، مع وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج أبوخزام، «حالة المهجرين بالداخل والأفعال الماسة بحقوقهم وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها».

وحسب قسم الإعلام بمكتب النائب العام، بحث اللقاء بين الصور وأبوخزام «الوقائع الماسة بحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحقوق المتصلة بحماية السجناء والمحتجزين، وكيفية إيفاء السلطات المعنية بالواجبات المقررة بموجب القوانين الداخلية والصكوك الدولية لحمايتها».

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وتابع النائب العام مع الوزير «التقارير الصادرة عن الجهات أو المنظمات المعنية بهذا الملف للوقوف على ما ورد بها ومعالجتها واتخاذ الإجراءات التي توجبها التشريعات النافذة».

وفي أبريل الماضي بحث أبوخزام، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، الترتيبات والإجراءات المتعلقة بالمهجرين والنازحين، وتعزيز ملف حقوق الإنسان. كما ناقش أبوخزام ضرورة جبر الضرر والتعويضات وفقًا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

النائب العام المستشار الصديق الصور خلال استقباله وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج أبوخزام، 24 مايو 2021. (المكتب الإعلامي للنائب العام)
النائب العام المستشار الصديق الصور خلال استقباله وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج أبوخزام، 24 مايو 2021. (المكتب الإعلامي للنائب العام)
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