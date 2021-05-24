منظمة الهجرة تقدم مساعدات لـ1750 شخصا في أبونجيم

مساعدات مقدمة من منظمة الهجرة لعائلات في أبونجيم، 24 مايو 2021، (مكتب المنظمة في ليبيا)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة تقديم مساعدات إلى 1750 شخصا في منطقة أبونجيم جنوب غرب سرت، هم أفراد عائلات عادت من النزوح مؤخرا.

وتزايدت أعداد العائلات العائدة إلى مناطقها الأصلية، بعدما نزحت، في وقت سابق، نتيجة أحداث معينة، حسب بيان مكتب المنظمة في ليبيا، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى أن هذه العائلات تفتقر إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك المستلزمات المنزلية التي تحتاجها بشدة.

وتضمنت دفعة المساعدات الأخيرة، التي قدمت بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، أطقم المطبخ والفرش والبطانيات ومستلزمات النظافة العائلية والأقمشة المشمعة والمصابيح الشمسية وأوعية المياه.

وأضاف البيان أن هذه المساعدة تسهم في تحسين جهود العودة والإعمار للأسر من خلال تلبية احتياجاتها الفورية.