الدبيبة يرافق وزير خارجية قطر في جولة بمتحف السراي الحمراء

الدبيبة في مرافقته للوفد القطري برئاسة وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. (حكومة الوحدة الوطنية)

رافق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في جولة بمتحف السراي الحمراء وسط طرابلس، اليوم الأحد.



وشارك في الجولة من جانب حكومة الوحدة وزراء الخارجية والداخلية والمالية وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومن الجانب القطري رئيس جهاز أمن الدولة، وسفير دولة قطر لدى ليبيا، حسب بيان للحكومة.



وأضافت الحكومة أنه بعد هذه الجولة أُقيمت مأدبة غداء من قبل الدبيبة «على شرف السيد نائب رئيس الوزراء القطري والوفد المرافق له».

ووصل الوزير القطري، اليوم الأحد، إلى طرابلس وناقش «مجالات التعاون سواء دعم المرحلة الانتقالية وتوفير ما يمكن توفيره من خدمات يتطلع لها الشعب الليبي، أو دعم العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة»، حسبما صرح في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

الدبيبة في مرافقته للوفد القطري برئاسة وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة في مرافقته للوفد القطري برئاسة وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. (حكومة الوحدة الوطنية)