خلال لقائهما المشيشي..اللافي والكوني يشيدان بنتائج المباحثات الليبية التونسية في طرابلس

لقاء اللافي والكوني مع رئيس الوزراء التونسي والوفد المرافق له، الأحد 22 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)

أشادا عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي بنتائج المباحثات التي جرت بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة التونسية، آملان ان تحقق ما يصبو إليه الشعبين الشقيقين في البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الكوني واللافي لرئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي والوفد المرافق له في العاصمة طرابلس اليوم الأحد.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الكوني واللافي رحبا برئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، الوفد المرافق له، وأكدا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط ليبيا وتونس، والعمل على تطويرها في جميع المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأضاف أن الكوني واللافي أشادا بنتائج المباحثات التي أجراها المشيشي، أمس الأحد، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، معتبرين أنها «تؤكد الرغبة الأكيدة لدى الجانبين لتطوير آفاق التعاون المثمر، لتحقيق ما يصبو إليه الشعبين الشقيقين، من تكامل اقتصادي يفسح المجال للإقامة الدائمة والاستثمار والتملك لرجال الأعمال الليبيين، أسوة بأشقائهم في دولة تونس، لزيادة بناء علاقات أخوية يحتذى بها في الدول العربية».

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كما شددا عضو المجلس الرئاسي خلال لقائهما مع رئيس الحكومة التونسية على ضرورة العمل لعقد قمة مغاربية على مستوى وزراء الخارجية، لإحياء اتحاد الدول المغاربية، لمناقشة الملفات التي تهم الشأن المغاربي في جميع المجالات.

وافتتح المشيشي والدبيبة، في وقت سابق اليوم، فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي-التونسي، الذي يستمر المنتدى والمعرض على مدى ثلاثة أيام على أرض معرض طرابلس الدولي، بمشاركة أكثر من 170 شركة من مختلف القطاعات إلى جانب 1200 رجل أعمال.

وأجرى المشيشي أمس مباحثات موسعة مع الدبيبة بحضور عدد من الوزراء المتخصصين في البلدين ومحافظي المصرف المركزي والجهات المختصة، حيث تركزت المناقشات على تطوير العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الاقتصادي بين تونس وليبيا.

لقاء اللافي والكوني مع رئيس الوزراء التونسي والوفد المرافق له، الأحد 22 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)

لقاء اللافي والكوني مع رئيس الوزراء التونسي والوفد المرافق له، الأحد 22 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)

لقاء اللافي والكوني مع رئيس الوزراء التونسي والوفد المرافق له، الأحد 22 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)