الدبيبة يوجه رسالة إلى الفعاليات الاقتصادية في افتتاح المنتدى الليبي التونسي

الدبيبة يلقي كلمة في افتتاح المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي - التونسي بالعاصمة طرابلس، 23 مايو 2021. (المكتب الإعلامي للحكومة)

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال في ليبيا وتونس، إلى تكثيف التواصل وعقد المنتديات الاقتصادية بما يسهم في تحقيق التنمية والإعمار، ويفتح مجالات واسعة للتعاون في البلدين.

وقال الدبيبة، في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي التونسي، اليوم، بمعرض طرابلس الدولي، بحضور رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي: «إخوتي اليوم والأمس ما أبعد أمس عن اليوم، هذا الموقع كان بالأمس يتلقى صواريخ من السماء، واليوم نرى أن الليبيين محتفلون بإعادة هذا الشريان الحيوي»، حسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس (وال).

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وحيا الدبيبة، في كلمته، الجهود التي قام بها منظمو هذا المحفل الاقتصادي الكبير والمعرض المصاحب له، مرحبا بكل شركاء ليبيا في البناء والتنمية والإعمار. وقال رئيس الحكومة: «لا نريد الدمار بعد اليوم نريد الأعمار، وليصبح عنوان ليبيا الأمن والاستقرار إن شاء الله».

بدوره، عبر المشيشي عن تمنياته أن يعم الامن والاستقرار ربوع ليبيا . وأكد في كلمته السعى لبناء إقتصاد موحد ومتكامل . وأضاف أن شعب تونس وليبيا تربطهما ثقافة واحدة أزلية .

وفي وقت سابق اليوم، افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية ونظيره التونسي فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي-التونسي، الذي يستمر المنتدى والمعرض على مدى ثلاثة أيام على أرض معرض طرابلس الدولي، بمشاركة أكثر من 170 شركة من مختلف القطاعات إلى جانب 1200 رجل أعمال.