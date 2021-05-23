412 إصابة جديدة بـ«كورونا» و212 حالة شفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 11:06 صباحا
مركز العزل الصحي بلدية براك الشاطئ، (أرشيفية: صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 412 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 212 حالة شفاء، وست حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز، في بيانه رقم «411»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، السبت، 3841 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 3429 عينة، وإيجابية 412 عينة؛ حيث بلغت نسبة حالات الموجبة 10.7% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، تبلغ الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا 183 ألفا و311 حالة بينها عشرة آلاف و255 نشطة، و169 ألفا و364 شفاء، فيما توفي 3111 شخصا جراء الإصابة بالوباء، الذي ظهر في ليبيا لأول مرة في مارس 2020.

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