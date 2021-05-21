رئيس وزراء تونس يزور ليبيا استجابة لدعوة الدبيبة

رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي في قرطاج، 10 أغسطس 2020. (أ ف ب)

يجري رئيس الوزراء التونسي هشام مشيشي زيارة رسمية إلى ليبيا، يومي السبت والأحد المقبلين، استجابة لدعوة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة.

وسيرافق مشيشي وفد رفيع المستوى ممثل في عدد من أعضاء الحكومة، ومحافظ المصرف المركزي التونسي مروان العباسي، والأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، حسب بيان الحكومة التونسية اليوم الجمعة.

وأشار البيان إلى أن المسؤولين التونسيين سيتناولون في مباحثاتهم مع نظرائهم الليبيين سبل تعزيز ودفع التعاون على أكثر من صعيد، لافتا إلى تزامن الزيارة مع استئناف الرحلات الجوية مع ليبيا عبر الخطوط التونسية، وهي أول شركة نقل جوية تعيد فتح خطها الجوي التجاري في ليبيا.

كما ستشهد الزيارة افتتاح المنتدى والمعرض الليبي-التونسي، بمشاركة نحو 150 مؤسسة اقتصادية تونسية في مجالات التجهيز و البناء و الصناعات المعملية والتجارة والخدمات والقطاع المصرفي، ما سيمثل دفعا هاما لتعزيز الشراكة ببن البلدين خاصة في مجال اعادة الإعمار.