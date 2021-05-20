استمرار حملة التطعيم ضد «كورونا» في شحات (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 مايو 2021, 03:50 مساء
مواطن يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا في شحات، 20 مايو 2021. (إدارة الخدمات الصحية ببلدية شحات)

أعلن المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية ببلدية شحات، اليوم الخميس، استمرار حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» في البلدية للمستهدفين بالدفعة الثانية.

وخصصت خمسة مراكز وعيادات ومستشفيات لإجراء التطعيم بها وهي «العيادة المجمعة شحات، العيادة المجمعة الفائدية، عيادة السكر شحات، المركز الصحي قرنادة، مستشفى سوسه العام»، حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية ببلدية شحات في موقع «فيسبوك».

- النجار: 100 ألف شخص حصلوا على لقاح «كورونا».. والتطعيم سيشمل كل البلديات بعد العيد

وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار في 11 مايو الجاري، إن نحو 100 ألف شخص حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، مضيفا أن الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس تسير بشكل «مرض» وبوتيرة «ممتازة»، وستشمل كل البلديات بعد عيد الفطر.

وانطلقت الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» في 17 أبريل الماضي، بعد تجهيز 430 مرفقا صحيا في كل ربوع البلاد بكل المستلزمات الصحية والإعلامية الخاصة بالحملة.

مواطنة تتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا في شحات، 20 مايو 2021. (إدارة الخدمات الصحية ببلدية شحات)
مواطنة تتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا في شحات، 20 مايو 2021. (إدارة الخدمات الصحية ببلدية شحات)
مواطن يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا في شحات، 20 مايو 2021. (إدارة الخدمات الصحية ببلدية شحات)
مواطن يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا في شحات، 20 مايو 2021. (إدارة الخدمات الصحية ببلدية شحات)
مواطن يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا في شحات، 20 مايو 2021. (إدارة الخدمات الصحية ببلدية شحات)
مواطن يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا في شحات، 20 مايو 2021. (إدارة الخدمات الصحية ببلدية شحات)
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