النجار: 100 ألف شخص حصلوا على لقاح «كورونا».. والتطعيم سيشمل كل البلديات بعد العيد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 01:50 مساء
مدير مركز مكافحة الأمراض بدر الدين النجار، 10 مايو 2021، (صورة من مقطع فيديو)

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، إن نحو 100 ألف شخص حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في ليبيا، مضيفا أن الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس تسير بشكل مرضي وبوتيرة ممتازة، وستشمل كل البلديات بعد عيد الفطر.

وأوضح أن الحملة بدأت بتوزيع 200 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك» الروسي، ثم 75 ألف من لقاح «أسترازينيكا» البريطاني، وبعدها 150 ألف جرحة من «سينوفاك» الصيني، وذلك حسب حديثه في مقطع فيديو على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وأشار إلى أن الأشخاص المطعمين حصلوا على الجرعة الأولى فقط، حتى يمكن تغطية أكبر عدد ممكن من المستهدفين، مؤكدا أن التطعيمات ثبت أنها آمانة وفعالة عبر أبحاث نشرت في أكبر المجلات الطبية العالمية، والجرعة الواحدة الأولى تعطي حماية كافية لمنع الوفاة بالفيروس أو مضاعفاته الخطرة.

ولفت إلى أن شحنات التطعيم ستأتي تباعا إلى ليبيا، مشددا على أن هناك عدالة في توزيع اللقاح، بناء على الفئات المستهدفة في البلديات وعدد السكان بها.

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