المنفي يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأميركي مساعي المصالحة وتعزيز وقف إطلاق النار

بحث رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود مساعي المصالحة الوطنية وتعزيز وقف إطلاق النار.
وتناول الطرفان أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين، ومسار العملية السياسية في ليبيا، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، اليوم الثلاثاء.
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حضر اللقاء سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية.