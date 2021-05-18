مساعد وزير الخارجية الأميركي: ناقشت مع المسؤولين الليبيين إجراء الانتخابات دون تدخل أجنبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 مايو 2021, 02:08 مساء
وزيرة الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأميركي، 18 مايو 2021، (صورة من فيديو)

قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، إنه بحث مع المسؤولين الليبيين إجراء الانتخابات في ليبيا دون تدخل خارجي، وبشكل «عادل ونزيه»

جاء ذلك في كلمة بمؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء.

وأكد رفض بلاده وجود المسلحين الأجانب في ليبيا، وكل أشكال التدخلات الخارجية في شؤونها.

وحول إإعادة فتح السفارة الأميركية في طرابلس، قال إن الأمر يتطلب وقتا وإجراءات ستفعل لاحقا، معقبا أن هذا الأمر، بالإضافة إلى عودة القنصلية في بنغازي، هدف واشنطن في الفترة المقبلة، وتابع: «ملتزمون بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية بهذا الخصوص»

وشدد على أهمية إجراء المصالحة الوطنية، داعيا جميع الأطراف الداخلية والخارجية إلى «تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل، بما يشمل سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة».

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