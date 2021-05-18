مستشفى ابن سينا في سرت يستلم أجهزة أشعة وتخطيط القلب وتعقيم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 مايو 2021, 10:21 صباحا
أجهزة طبية مقدمة إلى مستشفى ابن سينا في سرت، 17 مايو 2021، (صفحة البلدية على فيسبوك)

استلم مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت أجهزة طبية مقدمة من وزارة الصحة، تمثلت في جهازين لتخطيط القلب ومثلهما لتخطيط الجنين وأجهزة أشعة وتعقيم.

ووصلت تلك الأجهزة إلى مخازن المستشفى أمس الإثنين، بالإضافة إلى قطع غيار ضرورية لأجهزة طبية أخرى منها الرنين المغناطيسي، حسب بيان بلدية سرت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن هذا الدعم يأتي عقب زيارة وزير الصحة مختار المعداني إلى سرت، حيث لحقه فريق صيانة من الوزارة، بدأ في أعمال إصلاح أجهزة طبية في مرافق صحية بالبلدية.

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