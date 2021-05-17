بنسودا لمجلس الأمن: «الجنائية الدولية» عانت مطولا من الألاعيب السياسية لتضييع العدالة وتغييبها في ليبيا

المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا. (أرشيفية: موقع المحكمة)

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إن المحكمة «عانت مطولا من الألاعيب السياسية لتضييع العدالة وتغييبها» في ليبيا بالرغم من أن هناك «جرائم خطيرة جدا ترتكب» في البلاد.

وأعربت بنسودا في إحاطتها التي قدمتها اليوم الإثنين، إلى مجلس الأمن، عن قلقها الشديد من هذه الأوضاع، مشيرة إلى أن هناك أيضا «انتهاكات فظيعة» تحصل بمراكز احتجاز ومقار سجون في ليبيا بالمخالفة للقانون والمواثيق الدولية.

وأكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا «لن يفلتوا من يد العدالة»، داعية المجتمع الدولي إلى «القيام بالكثير لجلبهم» إلى العدالة.

وذكرت بنسودا أن المحكمة الجنائية الدولية تلقت تقارير عن وفاة محمود الورفلي والتهامي خالد، في بنغازي ومصر، المطلوبين للمحكمة لارتكابهما جرائم فظيعة.