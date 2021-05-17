ضبط مطلوبين في حي الصناعي: سطو على محل وسيارة.. وشخص يسيء معاملة والده

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 مايو 2021, 11:24 صباحا
أحد المطلوبين بعد ضبطه في مركز شرطة حي الصناعي، 16 مايو 2021. (مديرية أمن طرابلس)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، ضبط مطلوبين في حي الصناعي؛ بسبب تورطهم في قضايا مختلفة. 

وأشارت المديرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن مركز شرطة حي الصناعي ضبط ثلاثة عاطلين عن العمل تربطهم علاقة صداقة بعد قيامهم بالسطو على محل في شارع الكنيسة وسلب الغفارة التي تحرس المحل أجهزة هواتف نقالة، وسلب أجهزة النقال الخاصة ضيوفهم الذين كانوا يزورونهم لأجل المعايدة».

ونوهت إلى «القبض عليهم وتسليمهم للشرطة العسكرية التي سلمتهم إلى مركز شرطة حي الصناعي، وبرروا فعلهم بأن والدة أحدهم كانت مريضة وأن علاجها يكلف مبلغ 700 دينار، ولم يجدوا طريقة للحصول على المال إلا من خلال السرقة».

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وفي واقعة أخرى، «تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة حي الصناعي من إلقاء القبض على شخص سرق سيارة مواطن ركنها وداخلها أطفاله أمام محل لشراء غرض ما منه»، وأضافت المديرية إن «السارق أنزل الأطفال في الشارع وهرب بالسيارة».

لكن البيان أشار إلى «رصد السيارة المسروقة في منطقة الدريبي وحاول أعضاء التحري استيقاف السيارة، لكن السارق حاول الفرار وصدم سيارة أعضاء التحري»؛ ليتم ضبط السارق ويقر بفعلته وأنه كان تحت تأثير حبوب الهلوسة.

كما ضبط رجال التحريات شخصا يسيء معاملة والده الذي اشتكى من تصرفاته، وأحيل موقوفا إلى النيابة؛ بسبب إساءة معاملة الوالدين.

أحد المطلوبين بعد ضبطه في مركز شرطة حي الصناعي، 16 مايو 2021. (مديرية أمن طرابلس)
أحد المطلوبين بعد ضبطه في مركز شرطة حي الصناعي، 16 مايو 2021. (مديرية أمن طرابلس)
أحد المطلوبين بعد ضبطه في مركز شرطة حي الصناعي، 16 مايو 2021. (مديرية أمن طرابلس)
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