الكوني: إغلاق مستشفى أوباري «فاجعة» و«جريمة» يجب أن ترفع إلى النائب العام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 مايو 2021, 09:40 صباحا
نائب رئيس المجلس الرئاسي الجديد موسى الكوني. (أرشيفية: الإنترنت)

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، إن إغلاق مستشفى أوباري العام بالجنوب «فاجعة، وجريمة يجب أن ترفع إلى النائب العام، يشارك فيها الجميع من مسؤولي الحكومة المركزية إلى المحلية».

وأوضح، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المستشفى «المجهز بأحدث المعدات، بسعة ١٢٠سريرا و٦٠ موظفا، مغلق لافتقاره إلى الكوادر الطبية». وتساءل الكوني، عقب زيارة تفقدية للمستشفى: «من يراقب؟ من يسمح بهذا العبث؟ أمام معاناة الناس، وافتقارهم إلى أبسط الخدمات الطبية؟».

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ومستشفى أوباري العام يقدم خدماته الطبية لأهالي بلديات وادي الآجال الثلاث (أوباري، والغريفة، وبنت بية)، ويعاني من ضعف ونقص في الخدمات الطبية المقدمة؛ بسبب نقص الكوادر الطبية والطبية المساعدة فيه، وعدم توافر سيارة إسعاف صالحة للاستخدام ونقل المرضى ولإسعاف الحالات الحرجة، وإحالتها إلى مركز سبها الطبي أقرب مركز طبي لمناطق وبلديات الوادي.

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