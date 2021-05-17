رئيس لجنة الإدارة بـ«الواحة للنفط» يطلع على مشاكل المستخدمين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 مايو 2021, 12:46 صباحا
رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط خلال زيارة لمقر الشركة في حي الأكواخ (الشركة)

تفقد رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط نوري الصيد النفاتي مقر الشركة بحى الأكواخ (سابقا) في طرابلس، اليوم الأحد، وذلك لمتابعة سير العمل بعدد من الإدارات والمكاتب والأقسام الموجودة في موقع العمل، والصعاب التي تواجه المستخدمين وحلها.

كما شملت الزيارة تفقد ورشة لحام أنابيب النفط والغاز والفصول الدراسية التي تم تجهيزها مؤخرا والتابعة لإدارة التدريب والتطوير الوظيفي، وكذلك برامج التدريب الفني وطرق لحام الأنابيب بالإضافة إلى زيارة ورشة الميكانيكا وصيانة المركبات واستمعوا لشروح وافية وبعض الصعاب التي تواجه سير العمل وكيفية إيجاد سبل لحلحلتها.

واطلع النفاتي على الوضع في مخزن الشركة وعدد من المكاتب، مشيدا بـ«الجهود التى بذلت فى سبيل إعادة تأهيل المقر الذى سبق أن تعرض للتدمير شبه الكامل خلال، وذلك بعد أن كان عدد من الإدارات والمستخدمين موزعين على مقار مستأجرة».

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