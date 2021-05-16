ضباط من القوات البحرية يشاركون في مناورات «فونيكس إكسبرس» في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 مايو 2021, 04:54 مساء
إحدى القطع البحرية التابعة للقوات البحرية الليبية. (الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية)

أكد الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية، مشاركة ليبيا ممثلة في عدد من ضباط القوات البحرية في مناورات التمرين البحري «فونيكس إكسبرس» التي انطلقت، اليوم الأحد، في تونس.

وتشارك في فعاليات مشروع لتمرين البحري «فونيكس إكسبرس 2021» الذي يقام سنويا تحت قيادة القيادة الأميركية في أفريقيا أمام الساحل البحري التونسي دول عدة منها مصر والمغرب وموريتانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة واليونان ومالطا، إضافة إلى مشاركة تسع سفن عسكرية و130 ضابطا.

وأوضح الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن مشاركة ليبيا ممثلة في ضباط من القوات البحرية، مبينا أن التمرين البحري يستهدف التدريبات المشتركة على مكافحة الأنشطة غير المشروعة في البحر وتطوير مهارات العسكريين من خلال تبادل الخبرات بين الدول المشاركة.

- ضباط ليبيون يشاركون في مناورات بحرية في تونس

كما نوه الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية إلى أن القوات البحرية الليبية ستشارك سنويا ضمن فعليات المشروع.

وقالت البحرية الأمريكية إن «فونيكس اكسبرس» فرصة استراتيجية لجميع الدول المشاركة لبناء شراكة مثمرة والاستفادة من تجارب الآخرين، ورسم الخطوط العريضة لأمن البحر الأبيض المتوسط ثم عبور المجال العملياتي.

وأضافت أن هذه التدريبات العسكرية التي تنفذها القوات البحرية الأميركية في أفريقيا هي جزء من استراتيجية شاملة لتوفير فرص تعاونية بين القوات الأفريقية والشركاء الدوليين الذين يعالجون مخاوف الأمن البحري.

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